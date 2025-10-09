Скидки
Трейлер мистического сериала «Из многих» от автора «Во все тяжкие» — старт 7 ноября

Компания Apple опубликовала трейлер предстоящего сериала Pluribus («Из многих»). Премьера шоу на стриминговом сервисе Apple TV+ состоится 7 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет сериала рассказывает о писательнице, которая создаёт исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге, и узнаёт, что всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья. Все люди стали радостными, кроме самой писательницы.

Над шоу работает Винс Гиллиган, создатель «Во все тяжкие» и соавтор «Лучше звоните Солу». Главную роль в сериале сыграла Рэй Сихорн («Компаньоны»).

