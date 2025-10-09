Скидки
Глава АРКИ считает, что киберспорту не место в школьной программе

Глава АРКИ считает, что киберспорту не место в школьной программе
Комментарии

Директор Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) Павел Голубев рассказал о пользе командных дисциплин и объяснил, почему киберспорт не стоит включать в школьную программу.

Командные дисциплины вроде Dota или Counter-Strike учат коммуникации, взаимодействию в команде, распределению ролей, ответственности за общий результат. Многие игры формируют навык стратегического мышления, умение анализировать ситуацию и принимать быстрые решения под давлением.

По его словам, такие качества полезны и за пределами игр — в учёбе, работе и повседневной жизни. Однако приобщать детей к киберспорту нужно через кружки и секции, где процесс контролирует тренер, а не через уроки.

Включать конкретные игры в обязательное образование нецелесообразно. Школа должна давать фундаментальные знания, а не навязывать конкретные виды спорта или дисциплины.

Глава АРКИ добавил, что идея геймификации образования остаётся перспективной, но важно сохранять баланс между интерактивом и методикой.

Обучение можно сделать увлекательнее, используя игровые подходы. Но это должно быть именно про методику, а не про то, чтобы ставить в расписание Dota или CS.

Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) занимается поддержкой и развитием экосистемы киберспорта в России, включая образовательные и социальные инициативы в этой сфере.

