В Steam вышло демо Heroes of Might and Magic: Olden Era

В Steam вышло демо Heroes of Might and Magic: Olden Era
Студия Unfrozen выпустила демоверсию игры Heroes of Might and Magic: Olden Era. Опробовать новую часть знаменитой серии стратегий «Герои меча и магии» можно на платформе Steam.

Для игроков в демоверсии доступны некоторые обучающие сценарии, благодаря которым можно понять основные механики проекта. В игре есть возможность опробовать четыре фракции: Подземелье, Раскол, Храм и Некрополис. Кроме того, в новых «Героях» есть три режима: для одного игрока, для нескольких и Арена.

Разработчики также объявили о переносе раннего доступа игры. Ранее они сообщали, что проект станет доступен в 2025 году, но теперь в него можно будет поиграть только в 2026 году.

