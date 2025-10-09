Скидки
Call of Duty: Black Ops 6 стала бесплатной на целую неделю

Call of Duty: Black Ops 6 стала бесплатной на целую неделю
Комментарии

Шутер Call of Duty: Black Ops 6 стал абсолютно бесплатным на неделю. Игра Activision доступна на платформах ПК, PlayStation и Xbox с 9 по 16 октября.

У геймеров появилась возможность поиграть в полную версию шутера. В игре доступны сюжетная компания, зомби-режим и мультиплеер. Кроме того, пользователи могут опробовать новое событие The Haunting и весь остальной контент шестого сезона, который стартовал 9 октября.

Подобная акция — не первая в истории популярного шутера: ранее Activision уже устраивала бесплатные недели гейминга для прошлых частей Call of Duty. В этот раз игра стала доступна за день до релиза прямого конкурента проекта — Battlefield 6, которая выходит 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

О конкуренте Call of Duty:
«Возвращение взрывного шутера»: критики тепло приняли Battlefield 6
Комментарии
