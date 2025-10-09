Google выплатит 10 млрд рублей по решению российского суда — СМИ

Издание «Ведомости» сообщило, что Верховный суд Южно-Африканской Республики обязал Google выплатить 10 млрд рублей по решению Арбитражного суда Москвы. Такое событие стало первым в истории зарубежной судебной системы.

По данным СМИ, сумма взыскивается в рамках дела о банкротстве российского подразделения Google. До этого Московский арбитражный суд постановил, что Google International LLC должна вернуть выплаченные 10 млрд рублей, причисленные после разбирательства о разблокировке YouTube-канала «Царьград-Медиа».

В издании также отметили, что суд ЮАР вынес приказ о наложении ареста на активы Google, которые находятся в юрисдикции страны. В августе 2024 года компания сама обращалась в суд с иском к различным российским СМИ с требованием о введении антиисковых запретов из-за разблокировки их каналов на YouTube.