Insania: TOfu — лучший преемник, о котором я мог мечтать

31-летний шведский саппорт Айден Insania Саркои прокомментировал обновлённый состав Team Liquid по Dota 2, к которому присоединились Маркус Ace Хёлгард и Эрик tOfu Энгель.

TOfu — лучший преемник, о котором я мог мечтать. Арка «жидких гладиаторов»!

О присоединении Ace и tOfu к составу Liquid было объявлено 9 октября. Оба игрока ранее выступали за Gaimin Gladiators, с которой выиграли три мэйджора (Lima Major 2023, ESL One Berlin Major 2023, The Bali Major 2023) и дважды заняли второе место на The International (2023 и 2024).

Новый состав уже выступил на FISSURE Universe: Episode 7 против MOUZ, где одержал победу. Следующий матч будет с Nigma Galaxy и пройдёт 10 октября (в 18:00 мск).