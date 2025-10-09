Скидки
Все новости
Трейлер фильма «Милосердие» Тимура Бекмамбетова с Крисом Праттом — премьера 23 января

Компания Amazon представила дебютный трейлер «Милосердия» — нового фильма российского режиссёра Тимура Бекмамбетова. Премьера фантастической ленты состоится 23 января 2026 года.

События «Милосердия» развернутся в ближайшем будущем, когда преступность, караемая смертной казнью, возросла. В фильме рассказывается о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказать свою невиновность. На это у него есть 90 минут, иначе искусственный интеллект вынесет максимально суровый вердикт.

Главные роли в ленте сыграют звёзды нынешнего Голливуда: Крис Пратт («Стражи Галактики»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и Кали Реис («Настоящий детектив»). Режиссёром выступил Тимур Бекмамбетов («Ёлки»).

