В России создают ГОСТ для классификации жестоких видеоигр, игрушек и анимации

В России создают ГОСТ на критерии классификации видеоигр, игрушек и анимационных произведений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заседание круглого стола в Госдуме.

Чиновники планируют законодательно определить, как обозначать визуальные образы и сцены с элементами жестокости. Документ объяснит, как подобные образы классифицируются и для какой аудитории предназначены. Сейчас новый ГОСТ проходит стадии рассмотрения и экспертиз.

Если говорить о визуалах, визуальном образе, который может быть транслирован из жестоких мультиков, жестоких видео, которые транслируются в интернете, то сейчас в разработке ещё один проект национального стандарта. Это критерии классификации игр, включая компьютерные игры, и игрушек, изображающих кино- и анимационных персонажей.

Интересно, что в России уже действуют два стандарта для игрушек. Первый описывает возрастные рекомендации, второй — термины и принципы классификации. Новый документ призван расширить их действие, чтобы они распространяли требования и на цифровые игры.