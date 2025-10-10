Появился новый яркий постер сериала «Из многих» от автора «Во все тяжкие»

Apple опубликовала новый яркий постер сериала «Из многих» от автора «Во все тяжкие». Сам постер жёлтого цвета, на нём можно увидеть кричащую главную героиню.

Фото: Apple TV+

Сюжет сериала рассказывает о писательнице, которая создаёт исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге, и узнаёт, что всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья. Все люди стали радостными, кроме самой писательницы.

Над шоу работал Винс Гиллиган, создатель «Во все тяжкие» и соавтор «Лучше звоните Солу». Главную роль в сериале сыграла Рэй Сихорн («Компаньоны»).