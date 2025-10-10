Скидки
Джеймс Кэмерон планирует снять документальный фильм о создании «Аватара»

Актриса Зои Салдана, сыгравшая Нейтири в «Аватаре», рассказала, что у Джеймса Кэмерона есть мысли снять о создании фильмов франшизы документальный фильм.

По её словам, в своём доке режиссёр не только расскажет об истории «Аватара», но и покажет, почему технологии захвата движения можно считать самой яркой и вдохновляющей формой актёрского мастерства.

Я в восторге от идея Джеймса Кэмерона снять документальный фильм о создании «Аватара». К примеру, он расскажет о важности технологии захвата движения актёров. «Аватара» бы просто не было, если бы я, Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер, Кейт Уинслет и другие не нанесли бы на своё лицо эти точки.

Сам Кэмерон не говорил о замыслах снять большой док про создание «Аватара».

