Брэдли Купер сыграет в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена» вместо Райана Гослинга

Комментарии

По данным Deadline, актёр Брэдли Купер рассматривается на одну из главных ролей в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена». Ранее на ведущую мужскую роль рассчитывал Райан Гослинг, но, похоже, договориться не вышло.

Вторую главную роль исполнит Марго Робби. Предполагается, что Купер и Робби сыграют родителей Дэниела Оушена, роль которого в оригинальных фильмах исполнил Джордж Клуни. Информация пока не подтверждена.

Режиссёром фильма выступит Ли Айзек Чун, снявший в том числе «Минари». Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» анонсировали ещё в 2022 году, работа по фильму ведётся.

Даты выхода у картины пока что нет.

