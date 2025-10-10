Брэдли Купер сыграет в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена» вместо Райана Гослинга
Поделиться
По данным Deadline, актёр Брэдли Купер рассматривается на одну из главных ролей в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена». Ранее на ведущую мужскую роль рассчитывал Райан Гослинг, но, похоже, договориться не вышло.
Вторую главную роль исполнит Марго Робби. Предполагается, что Купер и Робби сыграют родителей Дэниела Оушена, роль которого в оригинальных фильмах исполнил Джордж Клуни. Информация пока не подтверждена.
Режиссёром фильма выступит Ли Айзек Чун, снявший в том числе «Минари». Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» анонсировали ещё в 2022 году, работа по фильму ведётся.
Даты выхода у картины пока что нет.
Комментарии
- 10 октября 2025
-
09:47
-
09:16
-
08:26
-
08:00
-
07:52
-
07:12
-
07:08
-
02:02
- 9 октября 2025
-
23:51
-
22:08
-
21:18
-
21:10
-
21:07
-
20:42
-
20:27
-
20:06
-
19:51
-
19:30
-
19:07
-
19:03
-
18:37
-
18:28
-
18:10
-
18:02
-
17:44
-
17:44
-
17:40
-
17:13
-
17:11
-
16:49
-
16:20
-
16:18
-
15:40
-
15:14
-
14:43