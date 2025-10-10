Скидки
Disney возобновила работу над ремейком «Рапунцеля», в нём сыграет Скарлетт Йоханссон

По данным издания Deadline, Disney наконец возобновила работу над ремейком «Рапунцель: Запутанная история» после того, как в апреле 2025-го фильм временно заморозили после провала «Белоснежки».

Более того, у картины даже есть первый потенциальный актёр. Скарлетт Йоханссон ведёт переговоры, чтобы сыграть в ленте матушку Готель, которая в мультфильме была главной злодейкой.

Режиссёром экранизации выступил Майкл Грэйси, постановщик «Величайшего шоумена» и «Быть лучше: История Робби Уильямса». Оригинальный мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел в прокат в 2010 году и стал хитом у зрителей и критиков.

