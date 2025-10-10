Disney возобновила работу над ремейком «Рапунцеля», в нём сыграет Скарлетт Йоханссон
Поделиться
По данным издания Deadline, Disney наконец возобновила работу над ремейком «Рапунцель: Запутанная история» после того, как в апреле 2025-го фильм временно заморозили после провала «Белоснежки».
Более того, у картины даже есть первый потенциальный актёр. Скарлетт Йоханссон ведёт переговоры, чтобы сыграть в ленте матушку Готель, которая в мультфильме была главной злодейкой.
Режиссёром экранизации выступил Майкл Грэйси, постановщик «Величайшего шоумена» и «Быть лучше: История Робби Уильямса». Оригинальный мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел в прокат в 2010 году и стал хитом у зрителей и критиков.
Комментарии
- 10 октября 2025
-
09:47
-
09:16
-
08:26
-
08:00
-
07:52
-
07:12
-
07:08
-
02:02
- 9 октября 2025
-
23:51
-
22:08
-
21:18
-
21:10
-
21:07
-
20:42
-
20:27
-
20:06
-
19:51
-
19:30
-
19:07
-
19:03
-
18:37
-
18:28
-
18:10
-
18:02
-
17:44
-
17:44
-
17:40
-
17:13
-
17:11
-
16:49
-
16:20
-
16:18
-
15:40
-
15:14
-
14:43