Завершился второй сезон сериала «Миротворец»
Сегодня на HBO Max вышла последняя серия второго сезона сериала «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли. Все восемь эпизодов можно посмотреть в зарубежном стриминге.
В продолжении Крис Смит отправился в параллельную реальность в попытке прожить другую жизнь, однако последствия этого решения быстро настигают героя, и теперь ему предстоит сразиться в том числе с самим собой.
События второго сезона разворачиваются уже после сюжета «Супермена». За оба проекта отвечает Джеймс Ганн — создатель «Стражей Галактики» и ныне глава киновселенной DC. Он лично занимается «Миротворцем», поэтому планка качества у шоу высокая.
