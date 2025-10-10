Скидки
Завершился второй сезон сериала «Миротворец»

Завершился второй сезон сериала «Миротворец»
Сегодня на HBO Max вышла последняя серия второго сезона сериала «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли. Все восемь эпизодов можно посмотреть в зарубежном стриминге.

В продолжении Крис Смит отправился в параллельную реальность в попытке прожить другую жизнь, однако последствия этого решения быстро настигают героя, и теперь ему предстоит сразиться в том числе с самим собой.

События второго сезона разворачиваются уже после сюжета «Супермена». За оба проекта отвечает Джеймс Ганн — создатель «Стражей Галактики» и ныне глава киновселенной DC. Он лично занимается «Миротворцем», поэтому планка качества у шоу высокая.

