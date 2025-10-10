Скидки
Вышел тизер-трейлер третьего сезона мультсериала «Первобытный» — премьера в январе 2026-го

Вышел тизер-трейлер третьего сезона мультсериала «Первобытный» — премьера в январе 2026-го
Аудио-версия:
Компания Adult Swim опубликовала первый тизер-трейлер третьего сезона мультсериала «Первобытный». В ролике также объявили окно старта шоу — январь 2026 года.

Тизер-трейлер третьего сезона

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim.

«Первобытный» — анимационный сериал, первый сезон которого вышел в 2019 году, а продолжение выпустили в 2022-м. Мультсериал повествует о первобытном человеке, который обнаруживает, что его семью растерзали дикие динозавры. После этого он встречает на своём пути самку тираннозавра и решает убить её, но видит, что она защищает своих детёнышей. С этого момента человек и зверь начинают путешествовать вместе.

Подробности сюжета нового сезона пока не раскрывают.

