Состоялась мировая премьера фильма «Трон: Арес» с Джаредом Лето

Сегодня в мировой прокат вышел фильм «Трон: Арес» с Джаредом Лето в главной роли. Картину уже показывают во всех странах мира, кроме России, поскольку Disney приостановила свою деятельность в стране.

В третьей части «Трона» цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров. Вместе с Лето в блокбастере сыграли Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»).

До крупных отечественных киносетей лента доберётся 16 октября — спустя неделю после раннего запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

