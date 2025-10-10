Скидки
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 11
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки фильма ужасов «Проклятие плачущей 2»

Начались съёмки фильма ужасов «Проклятие плачущей 2»
По данным издания The Hollywood Reporter, начались съёмки фильма ужасов «Проклятие плачущей 2». Фильм станет продолжением первой части, вышедшей в 2019 году.

Особое внимание «Проклятие плачущей» к себе привлекло после якобы обнаружения связи с большой вселенной «Заклятия». Их связал святой отец Перес, который появился в этой ленте и в «Проклятии Аннабель». Но, несмотря на это, фильм не связан с «Заклятием», что подтвердил ранее режиссёр картины Майкл Чавес.

О чём будет вторая часть, пока неизвестно. Сценарий фильма написал Шон Третта, в главных ролях Эди Ганем, Мартин Фахардо, Акстон Лука Порто и Ави Порто.

