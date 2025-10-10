Начались съёмки фильма ужасов «Проклятие плачущей 2»
По данным издания The Hollywood Reporter, начались съёмки фильма ужасов «Проклятие плачущей 2». Фильм станет продолжением первой части, вышедшей в 2019 году.
Особое внимание «Проклятие плачущей» к себе привлекло после якобы обнаружения связи с большой вселенной «Заклятия». Их связал святой отец Перес, который появился в этой ленте и в «Проклятии Аннабель». Но, несмотря на это, фильм не связан с «Заклятием», что подтвердил ранее режиссёр картины Майкл Чавес.
О чём будет вторая часть, пока неизвестно. Сценарий фильма написал Шон Третта, в главных ролях Эди Ганем, Мартин Фахардо, Акстон Лука Порто и Ави Порто.
