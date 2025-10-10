Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 11
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм ужасов Глазами пса (2025) — дата выхода, когда выйдет в России, трейлер, сюжет, актёры

Дублированный трейлер фильма ужасов «Глазами пса» — премьера в России 16 октября
Комментарии

Кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер фильма ужасов «Глазами пса». Премьера хоррора, снятого от лица собаки, состоится 16 октября в кинотеатрах России.

Видео доступно во VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Вольге».

Лента рассказывает о псе по кличке Инди, который переезжает на ферму вместе с хозяином. Однажды он начинает видеть призраков и другие сверхъестественные явления, которые угрожают владельцу питомца Тоду. Теперь Инди предстоит самостоятельно сразиться со злом, чтобы спасти свою семью.

Главные роли в фильме ужасов сыграли Ларри Фессенден («Убийцы цветочной луны»), Стюарт Рудин («Молчание ягнят») и сам пёс Инди. Режиссёром «Глазами пса» выступил Бен Леонберг («Медведи открывают огонь»).

Материалы по теме
Зрители оценили хоррор «Глазами пса» на уровне «Заклятия: Последний обряд»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android