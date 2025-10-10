Дублированный трейлер фильма ужасов «Глазами пса» — премьера в России 16 октября

Кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер фильма ужасов «Глазами пса». Премьера хоррора, снятого от лица собаки, состоится 16 октября в кинотеатрах России.

Видео доступно во VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Вольге».

Лента рассказывает о псе по кличке Инди, который переезжает на ферму вместе с хозяином. Однажды он начинает видеть призраков и другие сверхъестественные явления, которые угрожают владельцу питомца Тоду. Теперь Инди предстоит самостоятельно сразиться со злом, чтобы спасти свою семью.

Главные роли в фильме ужасов сыграли Ларри Фессенден («Убийцы цветочной луны»), Стюарт Рудин («Молчание ягнят») и сам пёс Инди. Режиссёром «Глазами пса» выступил Бен Леонберг («Медведи открывают огонь»).