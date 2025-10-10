Скидки
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 11
11:30 Мск
На Netflix вышел триллер «Девушка из каюты номер 10» с Кирой Найтли

На Netflix вышел триллер «Девушка из каюты номер 10» с Кирой Найтли
10 октября состоялась премьера фильма «Девушка из каюты номер 10». Новый триллер с Кирой Найтли («Пираты Карибского моря») уже можно посмотреть на Netflix с русскими субтитрами.

Видео доступно в группе «Все трейлеры во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет «Девушки из каюты №10» основан на романе Рут Уэйр о путешествии на роскошном круизном лайнере. Во время круиза главная героиня-журналистка обнаруживает, как за борт выбрасывают тело — но ей никто не верит, поскольку весь экипаж и пассажиры остались на месте.

Вместе с Кирой Найтли в ленте также снялись Ханна Уоддингэм («Тед Лассо»), Кая Скоделарио («Луна 2112») и Гай Пирс («Помни»). Режиссёром выступил Саймон Стоун («Раскопки»).

