Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 11
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы «Земского собора» раскрыли новые детали сюжета спин-оффа «Смуты»

Авторы «Земского собора» раскрыли новые детали сюжета спин-оффа «Смуты»
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Cyberia Nova выпустила новый дневник разработки «Земского собора» — спин-оффа «Смуты». В небольшом видео креативный директор проекта Сергей Русских поделился деталями сюжета и геймплея будущего проекта.

Видео доступно во VK-группе «Смута». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

Так, события будущей игры раскроют через воспоминания Кирши, который у костра рассказывает товарищам о своих приключениях. Основной сюжет развернётся в 1603 году, после изгнания поляков из Москвы, когда страна стоит на распутье. Земскому собору предстоит выбрать правителя, способного вывести Русь из хаоса. В борьбу за власть вступают бояре, князья, иностранные принцы и казаки, а интриги переплетаются в настоящую «игру престолов».

В «Земском соборе» появятся детективные элементы — Кирше необходимо будет делать выбор в пользу различных фракций: Семибоярщины, Казаков, Дворянов и неких скрытых сил. При создании сюжета авторы учитывали исторический контекст и особенности видеоигр, чтобы вписать события в геймплейные механики. На прохождение игры уйдёт примерно 6-7 часов.

Релиз «Земского собора» состоится уже 4 ноября на ПК в VK Play.

Материалы по теме
Видео
Вышла демоверсия игры «Земский собор» от авторов «Смуты»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android