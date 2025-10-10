Авторы «Земского собора» раскрыли новые детали сюжета спин-оффа «Смуты»

Студия Cyberia Nova выпустила новый дневник разработки «Земского собора» — спин-оффа «Смуты». В небольшом видео креативный директор проекта Сергей Русских поделился деталями сюжета и геймплея будущего проекта.

Видео доступно во VK-группе «Смута». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

Так, события будущей игры раскроют через воспоминания Кирши, который у костра рассказывает товарищам о своих приключениях. Основной сюжет развернётся в 1603 году, после изгнания поляков из Москвы, когда страна стоит на распутье. Земскому собору предстоит выбрать правителя, способного вывести Русь из хаоса. В борьбу за власть вступают бояре, князья, иностранные принцы и казаки, а интриги переплетаются в настоящую «игру престолов».

В «Земском соборе» появятся детективные элементы — Кирше необходимо будет делать выбор в пользу различных фракций: Семибоярщины, Казаков, Дворянов и неких скрытых сил. При создании сюжета авторы учитывали исторический контекст и особенности видеоигр, чтобы вписать события в геймплейные механики. На прохождение игры уйдёт примерно 6-7 часов.

Релиз «Земского собора» состоится уже 4 ноября на ПК в VK Play.