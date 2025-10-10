Скидки
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 11
Стартовал сериал «Последний рубеж» с Джейсоном Кларком в главной роли

Сегодня в Apple TV+ стартовал сериал «Последний рубеж» с Джейсоном Кларком в главной роли. Вышли первые 2 эпизода из 10.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Главным героем сериала выступает Фрэнк Ремник — маршал США, работающий в малозаселённом регионе Аляски. Внезапно на его глазах разбивается самолёт, в котором находились опасные преступники. Фрэнку предстоит поймать их и снова посадить за решётку.

В шоу сыграли Джейсон Кларк («Дьявол всегда здесь»), Хейли Беннетт («Великий уравнитель») и Симона Кэссел («Фрост против Никсона»). Шоураннером «Последнего рубежа» выступил Джон Бокенкамп — один из авторов знаменитого сериала «Чёрный список».

