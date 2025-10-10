Скидки
Для EA Sports FC 26 вышел третий патч — он усилил защитников и удары щёчкой

Аудио-версия:
Комментарии

Компания Electronic Arts выпустила уже третий патч для EA Sports FC 26. Апдейт под версией 1.0.4 уже доступен для всех владельцев игры на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Так, разработчики внесли важные изменения для защитников — теперь рослые и мускулистые игроки с большей вероятностью отталкивают небольших нападающих в борьбе корпусом. Авторы также внесли изменения в игру в атаке — удары шведой и щёчкой теперь летят с большей точностью.

Наконец, изменения коснулись и голкиперов, которые теперь занимают более выгодную позицию в разных ситуациях. Разработчики также улучшили оптимизацию на всех платформах, исправили некоторые графические баги и устранили ошибки в разных режимах. Ознакомиться со всеми деталями патча можно в самом клиенте EA Sports FC 26.

