Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 11
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«У нас заканчивается время»: Павел Дуров раскритиковал мировую цензуру в интернете

«У нас заканчивается время»: Павел Дуров раскритиковал мировую цензуру в интернете
Аудио-версия:
Комментарии

Основатель и владелец мессенджера «Телеграм» Павел Дуров опубликовал новую колонку в своём блоге. Бизнесмену исполнился 41 год, однако он не спешит праздновать столь примечательный день.

Вместо этого Дуров решил обсудить проблемы современного интернета, который с каждым годом превращается в инструмент контроля различных государств. Разработчик предупредил, что нынешнее поколение может стать последним, кто имел свободы в Сети.

Страны, которые раньше были свободными, вводят дистопические меры, такие как цифровые удостоверения личности (Великобритания), онлайн-проверка возраста (Австралия) и массовое сканирование личных сообщений (ЕС). Германия преследует всех, кто осмеливается критиковать чиновников в интернете. Великобритания сажает в тюрьму тысячи за их твиты. Франция ведёт уголовные расследования против технологических лидеров, защищающих свободу и приватность. Тёмный, дистопический мир приближается быстро — пока мы спим. Наше поколение рискует остаться в истории последним, кто имел свободы — и позволил их отнять.

Бизнесмен считает, что это происходит на фоне внушения людям о необходимости мер безопасности. При этом у человечества заканчивается время на то, чтобы бороться за права и свободы в интернете, чем и занимается Дуров последние годы.

Нас заставили поверить, что величайшая борьба нашего поколения — разрушить всё, что оставили нам предки: традиции, приватность, суверенитет, свободный рынок и свободу слова. Предав наследие наших предков, мы выбрали путь к самоуничтожению — моральному, интеллектуальному, экономическому и в конечном итоге биологическому. Так что нет, я не собираюсь сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время.
Материалы по теме
«Никогда не пейте алкоголь»: Павел Дуров дал совет молодым людям
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android