Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 11
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Рынок скинов Counter-Strike достиг рекордных $ 5,8 млрд

Рынок скинов Counter-Strike достиг рекордных $ 5,8 млрд
Аудио-версия:
Комментарии

Глобальный рынок скинов Counter-Strike продолжает стремительный рост и в 2025 году побил исторический максимум, достигнув отметки в $ 5,8 млрд. Ещё в апреле объём рынка оценивался примерно в $ 4,5 млрд, однако за несколько месяцев показатель увеличился более чем на миллиард долларов. Такой резкий скачок эксперты связывают с притоком новых инвесторов из Китая и ростом активности на торговых площадках.

По информации аналитического сервиса Pricempire, интерес к внутриигровым предметам CS 2 в последние месяцы вышел на новый уровень. Наибольшим спросом пользуются редкие ножи, перчатки, а также скины с высокими float-показателями и уникальными стикерами. При этом рынок пополняется всё большим числом новых пользователей, которые рассматривают цифровые предметы как инструмент инвестиций и спекуляций, а не только как игровую косметику.

Кроме того, аналитики отмечают, что колоссальный оборот обеспечивают и открытия кейсов. Только за этот год игроки открыли более 400 млн кейсов, что стало абсолютным рекордом за всю историю серии Counter-Strike. Такой ажиотаж стимулировал оборот на торговых площадках и усилил дефицит редких предметов, что привело к заметному росту цен на популярные скины.

Индустрия скинов CS 2 уже сравнивается по масштабам с рынками криптовалют и NFT на ранних этапах их развития. При этом реального падения интереса пока не наблюдается — напротив, всё больше игроков и инвесторов рассматривают цифровые предметы как стабильный актив с долгосрочным потенциалом роста.

Ранее представители ряда торговых платформ отмечали, что текущая динамика может привести к появлению первых регулирующих инициатив в индустрии цифровых предметов. Однако пока рынок продолжает развиваться без ограничений и формально остаётся в серой зоне, что лишь способствует его популярности.

Скин подорожал в 25 раз
Простой скин AK-47 в Counter-Strike 2 подорожал в 25 раз — с 200 до 5 тыс. рублей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android