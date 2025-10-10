Скидки
«Невероятно страшно»: критики высоко оценили хоррор «Чёрный телефон 2» с Итаном Хоуком

«Невероятно страшно»: критики высоко оценили хоррор «Чёрный телефон 2» с Итаном Хоуком
17 октября состоится премьера фильма ужасов «Чёрный телефон 2» — продолжение знаменитого хоррора Скотта Дерриксона 2021 года. Критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 81% свежести.

Картину хвалят за её атмосферу — зимняя локация действительно стильно выглядит в фильме. Критики также отмечают, что хоррор-составляющая осталась на высоте, ведь лента всё ещё способна напугать зрителя. Ругают «Чёрный телефон 2» за слишком слабый сюжет, который не смог стать таким же интересным, как в оригинале.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме ужасов «Чёрный телефон 2»:

«Чёрный телефон 2» развивает главных героев и злодея в совершенно новом направлении. Картина может похвастаться множеством превосходных сцен и актёрской игрой, даже если некоторые решения портят достоинства фильма.
Фильм тесно связан с первой частью, но как продолжение он действительно выделяется благодаря своему собственному стилю и концепции. Дерриксон мастерски это передаёт благодаря новой локации, совместной работе главных героев и тому, как развивается злодей.
Это невероятно страшный фильм, даже учитывая его размеренный темп. Всё дело в том, что, когда имеешь дело со снами главных героев, может произойти всё что угодно.
Далеко не худший сиквел фильма ужасов в этом году, но он заметно уступает своему предшественнику по многим параметрам.
Несмотря на то что некоторые крупные события фильма имеют смысл, «Чёрный телефон 2» не дотягивает до уровня оригинала из-за перегруженных диалогов и вновь обретённого внимания к силе веры.

«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. Во втором фильме подросток Финн вновь сталкивается с похитителем детей. В этот раз ему предстоит спасти свою сестру Гвен от таинственного злоумышленника, ради чего он отправляется в заброшенный зимний детский лагерь.

