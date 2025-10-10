Скидки
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 11
Смотреть трансляцию
11:30 Мск

Про сову из приложения Duolingo снимут мультсериал — трейлер

Сервис для изучения языков Duolingo выпустил трейлер своего аниме, основанного на героях приложения. Шоу получило название The Final Test («Финальный тест») и было создано совместно со студией Titmouse.

Видео доступно на YouTube-канале Duolingo. Права на видео принадлежат Duolingo.

Сюжет сериала сконцентрирован на персонажах языкового приложения: Эдди, Джуниоре, Оскаре, Фальстафе, Лили и Зари. Они попадают в мир совёнка Дуо, где начинают тестировать новые функции. Им предстоит пройти ряд испытаний, чтобы выжить.

Всего в сериал войдёт пять серий. Премьера шоу состоится на YouTube-канале Duolingo уже 13 октября. Проект получит японскую озвучку, а также субтитры на разных языках.

