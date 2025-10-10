«Разочарование»: зрители громят финал 2-го сезона «Миротворца»

10 октября состоялась премьера восьмого эпизода второго сезона «Миротворца». Таким образом, второй сезон знаменитого шоу с Джоном Синой официально завершился на стриминговом сервисе HBO Max.

На агрегаторе IMDb продолжает формироваться рейтинг финального эпизода. Сейчас он составляет 7,3 балла — самая худшая оценка за все два сезона. Зрители отмечают, что второй сезон получился великолепным, но все сюжетные линии буквально ни к чему не привели в финале. Развитие персонажей продолжиться в других проектах DC, однако «Миротворец» у многих вызвал чувство незавершённости.

Фото: IMDB

Не знаю, что на уме у тех, кто ставит этому сезону 10/10. К сожалению, «Миротворец» — это и есть определение посредственности

В целом второй сезон был довольно хорош, но зачем его так заканчивать? Мне не понравился финал — он мог бы быть гораздо лучше.

Авторы потратили семь эпизодов на разработку сюжетной линии, вращающейся вокруг Земли X, но о ней в мгновение ока забыли.

В финале ничего не происходит, всё спешит, и почти все персонажи ведут себя как не в своей тарелке.

Я надеялся, что Ганн завершит второй сезон на ура. А сериал в итоге закончился хныканьем главных героев.

«Миротворец» пока не продлён на третий сезон. Автор сериала Джеймс Ганн ранее заявлял, что персонажи шоу появятся в других проектах киновселенной DC.