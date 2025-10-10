Семён Бакин вместе с Falcons вышел в полуфинал ESL Pro League Season 22 по CS

Team Falcons одержала победу над 3DMAX в матче плей-офф ESL Pro League Season 22 по Counter-Strike 2. Противостояние завершилось со счётом 2:1 по картам — 9-13 на Inferno, 13-7 на Ancient и 16-13 на Nuke. Команда Ильи m0NESY Осипова и Максима kyousuke Лукина, ранее известного на Faceit как CEMEN_BAKIN, проявила характер, сумев закрыть серию после поражения на первой карте, и обеспечила себе место в полуфинале турнира.

Для 3DMAX выступление на чемпионате завершено. Состав под руководством Алехандре bodyy Пианаро остановился на стадии топ-8. Команда заняла 5–8 место и получила $ 18 тыс. призовых. Несмотря на поражение, франко-европейский коллектив показал достойную борьбу и оставил положительное впечатление по ходу турнира.

ESL Pro League Season 22 проходит с 27 сентября по 12 октября в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд турнира составляет $ 400 тыс. и распределяется между 32 участниками.