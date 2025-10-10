Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 11
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Семён Бакин вместе с Falcons вышел в полуфинал ESL Pro League Season 22 по CS

Семён Бакин вместе с Falcons вышел в полуфинал ESL Pro League Season 22 по CS
Аудио-версия:
Комментарии

Team Falcons одержала победу над 3DMAX в матче плей-офф ESL Pro League Season 22 по Counter-Strike 2. Противостояние завершилось со счётом 2:1 по картам — 9-13 на Inferno, 13-7 на Ancient и 16-13 на Nuke. Команда Ильи m0NESY Осипова и Максима kyousuke Лукина, ранее известного на Faceit как CEMEN_BAKIN, проявила характер, сумев закрыть серию после поражения на первой карте, и обеспечила себе место в полуфинале турнира.

CS 2. ESL Pro League — Season 22 . 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 11:30 МСК
3DMAX
Окончен
1 : 2
Team Falcons

Для 3DMAX выступление на чемпионате завершено. Состав под руководством Алехандре bodyy Пианаро остановился на стадии топ-8. Команда заняла 5–8 место и получила $ 18 тыс. призовых. Несмотря на поражение, франко-европейский коллектив показал достойную борьбу и оставил положительное впечатление по ходу турнира.

ESL Pro League Season 22 проходит с 27 сентября по 12 октября в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд турнира составляет $ 400 тыс. и распределяется между 32 участниками.

В плей-офф!
Team Falcons вышла в плей-офф ESL Pro League 22 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android