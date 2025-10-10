Промокоды Genshin Impact со стрима версии «Луна II» — раздают по 300 примогемов бесплатно

В рамках прямой трансляции обновления «Луна II» (версия 6.1) разработчики Genshin Impact показали три промокода на примогемы и внутриигровые ресурсы.

По каждому из кодов игроки могут получить 100 камней истока и инструменты для развития персонажа.

Промокоды Genshin Impact со стрима 10 октября:

Nefer1022Ashru — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;

— 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления; LunaII1022 — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;

— 100 примогемов и 5 книжек опыта героя; MilastraWonderland — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Вероятно, коды будут действовать не более двух дней, поэтому советуем ввести их как можно раньше.