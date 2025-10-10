Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 11
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Промокоды Genshin Impact со стрима 10 октября, версия Луна 2 (6.1) — как получить 300 примогемов

Промокоды Genshin Impact со стрима версии «Луна II» — раздают по 300 примогемов бесплатно
Комментарии

В рамках прямой трансляции обновления «Луна II» (версия 6.1) разработчики Genshin Impact показали три промокода на примогемы и внутриигровые ресурсы.

По каждому из кодов игроки могут получить 100 камней истока и инструменты для развития персонажа.

Промокоды Genshin Impact со стрима 10 октября:

  • Nefer1022Ashru — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;
  • LunaII1022 — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;
  • MilastraWonderland — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Вероятно, коды будут действовать не более двух дней, поэтому советуем ввести их как можно раньше.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android