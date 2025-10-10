Скидки
Ghost of Yotei — самая успешная игра Sony на PS5 после «Человека-паука 2»

Портал Alinea Analytics предоставил аналитику вышедших игр компании Sony. По этим данным, недавний хит Ghost of Yotei от разработчиков студии Sucker Punch стал одним из самых успешных проектов PlayStation.

Аналитики отмечают, что продажи «Призрака Ётей» за неделю достигли свыше 2 млн копий. Успешней оказался только «Человек-паук 2» 2023 года — за семь дней было продано более 2,5 млн копий проекта. Специалисты также утверждают, что при бюджете в $ 60 млн игра уже окупилась и начала приносить прибыль Sony.

Кроме того, Ghost of Yotei обгоняет по продажам другую самурайскую игру — Assassin's Creed Shadows. По данным аналитиков, проект Ubisoft купили в 1,5 раза меньше, чем новинку от Sucker Punch. Игра также стала успешней других популярных проектов Sony: Death Stranding 2 и Astro Bot.

Ghost of Yotei вышел 2 октября на PS5. Проект полностью перевели на русский язык. События видеоигры развернутся в 1603 году в регионе вокруг горы Йотей на острове Хоккайдо, спустя примерно 300 лет после сюжета «Призрака Цусимы».

Как критики оценили новую игру на PS5:
«Шедевр поколения»: критики высоко оценили Ghost of Yotei от авторов Ghost of Tsushima
