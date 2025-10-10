Дэдпул мог появиться в финале 2-го сезона «Миротворца»

Глава студии DC и автор сериала «Миротворец» Джеймс Ганн провёл виртуальную пресс-конференцию. На ней он рассказал о создании финала второго сезона шоу с Джоном Синой в главной роли.

По словам Ганна, в восьмой серии мог появиться сам Дэдпул в исполнении Райана Рейнольдса. Персонаж предстал бы в знаменитом образе в одной из вселенных. Постановщик даже связывался с актёром, чтобы обсудить камео. Однако для подобной сцены понадобилось бы решить множество правовых вопросов.

Я хотел, чтобы герои открыли дверь и увидели Дэдпула в одной из комнат. И я говорил об этом с Райаном Рейнольдсом, он сам был не против. Но, думаю, нам пришлось бы пройти через серьёзные испытания, чтобы появилась подобная сцена.

Премьера финальной серии второго сезона «Миротворца» состоялась 10 октября на стриминговом сервисе HBO Max. Проект пока не продлили на третий сезон. Ранее Джеймс Ганн говорил, что персонажи однозначно появятся в других проектах киновселенной DC.