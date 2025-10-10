Скидки
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 11
11:30 Мск
Главная Чемп.Play Новости

Стали известны дисциплины на Кубке мира по киберспорту — 2026

Стали известны дисциплины на Кубке мира по киберспорту — 2026
Аудио-версия:
Комментарии

Организаторы Esports World Cup объявили о запуске нового клубного чемпионата мира по киберспорту, который состоится в 2026 году. Турнир станет следующим этапом амбициозной киберспортивной программы Саудовской Аравии и объединит соревнования сразу по 24 дисциплинам.

Esports World Cup 2026 пройдёт с 6 июля по 23 августа 2026 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Суммарный призовой фонд фестиваля пока неизвестен.

Все игры и турниры на Кубке мира по киберспорту — 2026:

  • Call of Duty: Black Ops 7;
  • Call of Duty: Warzone;
  • Chess;
  • CrossFire;
  • FC 26;
  • Fatal Fury: City of the Wolves;
  • Free Fire;
  • Honor of Kings;
  • Mobile Legends;
  • Teamfight Tactics;
  • четыре дисциплины будут объявлены позднее.

Также стало известно, что в ноябре 2026 года пройдет ещё один масштабный турнир под эгидой саудовских организаторов — Esports Nations Cup, где выступят сборные стран. Призовой фонд ивента составит рекордные $ 70 млн, что сделает его одним из крупнейших в истории киберспорта.

Комментарии
