В Battlefield 6 уже воссоздали культовые карты из Call of Duty и BF3

10 октября состоится релиз шутера Battlefield 6 от DICE. Многие игроки уже начали пользоваться режимом Portal — он позволяет самим создавать карты для игры.

Некоторые пользователи воссоздают локации из другой серии шутеров — Call of Duty. Так, в Battelfield появились знаменитые Nuketown из Black Ops, Shipment и Killhouse из Modern Warfare. У игроков также появилась возможность воссоздавать целые режимы из других проектов.

Фото: Matavatar

Кроме того, в режиме Portal пользователи воссоздали карты из других частей Battlefield. Теперь игроки могут побегать по локациям Ziba Tower, Noshahr Canals и Grand Bazaar из Battlefield 3.

Релиз шутера Battlefield 6 состоится на ПК, PS5 и Xbox Series в 18:00 по московскому времени. В игре не будет русской локализации.

Как критики оценили новый шутер:
«Возвращение взрывного шутера»: критики тепло приняли Battlefield 6
