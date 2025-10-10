NAVI завершили выступление на ESL Pro League Season 22 по CS 2, уступив MOUZ в плей-офф
Natus Vincere не сумели продлить своё участие на ESL Pro League Season 22 по Counter-Strike 2, уступив MOUZ в напряжённой серии плей-офф. Противостояние завершилось со счётом 1:2: NAVI начали с победы 16-14 на Ancient, однако затем уступили 8-13 на Inferno и 4-13 на Train.
CS 2. ESL Pro League — Season 22 . 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 14:55 МСК
MOUZ
Окончен
2 : 1
Natus Vincere
Команда Алекси Aleksib Виролайнена заняла итоговое 5–8-е место и заработала $ 18 тыс. призовых. В свою очередь, коллектив Адама torzsi Торжаша пробился в полуфинал турнира и продолжит борьбу за титул.
ESL Pro League Season 22 проходит с 27 сентября по 12 октября в Стокгольме (Швеция). Участники разыгрывают $ 400 тыс. призового фонда.
