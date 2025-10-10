Скидки
Российская Team Spirit вылетела с ESL Pro League Season 22 по CS 2

Российская Team Spirit вылетела с ESL Pro League Season 22 по CS 2
Team Spirit завершила выступление на ESL Pro League Season 22 по CS 2, уступив FaZe Clan в четвертьфинале плей-офф. Европейский состав под руководством Финна karrigan Андерсена выиграл серию со счётом 2:0 — 13-9 на Nuke и 13-5 на Mirage.

CS 2. ESL Pro League — Season 22 . 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 18:30 МСК
Team Spirit
Окончен
0 : 2
FaZe Clan

Победа позволила FaZe пробиться в полуфинал турнира, где команда сыграет 11 октября (16:45 мск) с победителем пары FURIA Esports — Team Vitality. Для Team Spirit поражение стало последним на турнире — коллектив занял 5–8-е место и заработал $ 18 тыс. призовых. Ранее аналогичного результата достигли Natus Vincere, также покинувшие соревнование в четвертьфинале.

ESL Pro League Season 22 проходит в Стокгольме (Швеция) с 27 сентября по 12 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 400 тыс.

А начиналось так красиво
Российская Team Spirit вышла в плей-офф ESL Pro League 22 по CS 2 без поражений
