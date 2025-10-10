Скидки
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 11
Яркий постер фильма «Бегущий человек» по Стивену Кингу — выход 7 ноября

Компания Paramount Pictures представила яркий постер фильма «Бегущий человек». Премьера новой экранизации знаменитого произведения Стивена Кинга состоится 7 ноября.

Фото: Paramount Pictures

Лента расскажет историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных антиутопических США. Ради спасения своей больной дочери он решает участвовать в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему необходимо выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров.

Главную роль в фильме исполнил Глен Пауэлл («Смерч 2»). В ленте также снялись Майкл Сера («Барби»), Эмилия Джонс («CODA: Ребёнок глухих родителей») и Колман Доминго («Синг-Синг»). Режиссёром и продюсером картины выступает Эдгар Райт — автор «Малыша на драйве» и «Скотта Пилигрима против всех».

О другом популярном фильме:
Скала наконец-то показал глубину: обзор фильма «Крушащая машина»
Скала наконец-то показал глубину: обзор фильма «Крушащая машина»
