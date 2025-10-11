Скидки
В EA Sports FC 26 стартовало новое событие «Перезагрузка рейтингов» с Альваресом и Соном

10 октября в EA Sports FC 26 началось второе событие — «Перезагрузка рейтингов» (Ratings Reload). Вместе с ним в режим Ultimate Team добавили 20 новых карточек с усиленными характеристиками. Суть ивента — поднять рейтинги известных футболистов, которые получили недостаточно высокие показатели по мнению фанатов.

Главными звёздами новой команды стали нападающие Хулиан Альварес, Сон Хын Мин и защитница Люси Бронз с рейтингами 88. Сейчас все 20 игроков доступны в наборах и на трансферном рынке.

Фото: EA Sports

Событие Ratings Reload в EA Sports FC 26 продлится несколько недель. В течение этого времени в игру будут добавлять и другие карточки, а также различные испытания подбора команды и задания с тематическими наградами.

