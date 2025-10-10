Скидки
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 11
Онлайн демо Heroes of Might and Magic: Olden Era превысил 20 тысяч человек

Аудио-версия:
9 октября в Steam вышла демоверсия Heroes of Might and Magic: Olden Era — новой части знаменитой серии стратегий «Герои меча и магии». За день онлайн проекта достиг более 21 тысячи человек.

Большая часть игроков положительно оценили демо — 77%. Игру хвалят за преданность оригиналу, ведь она очень похожа на классическую «Герои меча и магии 3», с механиками пятой части. Ругают проект лишь за графику — говорят, что слишком устаревшая.

Общее впечатление оставляет очень положительное, хотя некоторые визуальные детали, по типу вертящейся вслед за мышкой камерой в интерфейсе города (зачем это? для чего?), скорее раздражают, нежели добавляют атмосферы. Почти во все области игры добавлены разные механики.
После выхода тизерного ролика по данной игре ожидалось, что выйдет прилизанная версия третьей части с обновлённой графикой и музыкой. На деле же, как можно судить по демо версии, вышел симбиоз третьей и пятой части серии, от трёшки взято совсем немного, но преемственность чувствуется.
Удивительно, как так получается, что спустя столько десятилетий и технологий, графика в игре выглядит посредственно? Без сравнения с «Героями 3», конечно же, не обойтись, и графика в последних выглядела как-то ярче и детализированнее.

Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе в 2026 году. В демо доступно четыре фракции и обучающие сценарии.

О демоверсии новых «Героев»:
В Steam вышло демо Heroes of Might and Magic: Olden Era — новых «Героев»
