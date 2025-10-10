Скидки
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 11
Фильм «Здесь был Юра» с Константином Хабенским стал победителем фестиваля «Маяк»
В Геленджике прошёл кинофестиваль «Маяк». Главную награду получил фильм «Здесь был Юра» с Константином Хабенским. Актёр также получил приз за лучшую мужскую роль.

Фильм рассказывает историю живущих в московской квартире двоих музыкантов, которые вынуждены 10 дней присматривать за дядей одного из них. Мужчину зовут Юра, и у него ментальные особенности. Именно его сыграл Константин Хабенский.

В картине также снялись Кузьма Котрелёв («Между нами химия»), Денис Парамонов («Буду помнить») и Даша Котрелёва («ЮЗЗЗ»). Режиссёром выступил Сергей Малкин, для которого «Здесь был Юра» стал первым полнометражным фильмом.

На фестивале «Маяк» за лучшую режиссёрскую работу в фильме «Картины дружеских связей» получила награду Соня Райзман. Исполнительница главной роли Мария Карпова стала победителем в категории «Лучшая актриса».

