Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 11
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер сериала Marvel «Чудо-человек» — премьера в январе

Вышел трейлер сериала Marvel «Чудо-человек» — премьера в январе
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Marvel представила трейлер сериала «Чудо-человек». Премьера супергеройского шоу состоится на стриминговом сервисе Disney+ в январе 2026 года. Всего в первый сезон войдёт восемь серий.

Видео доступно на YouTube-канале JoBlo Movie Network. Права на видео принадлежат Disney.

Проект расскажет о голливудском актёре Саймоне Уильямсе, который получает необычные способности из-за ионного облучения. Теперь он становится Чудо-человеком и ему предстоит балансировать между супергеройской жизнью и работой в киноиндустрии.

Главную роль в шоу сыграл звезда фильмов «Аквамен» и «Суд над чикагской семёркой» Яхья Абдул-Матин II. В сериале также снялись Бен Кингсли («Список Шиндлера») и Лорен Глэйзер («Исчезнувшая»). Шоураннером проекта выступил Эндрю Гест («Бруклин 9-9»).

О будущих проектах Marvel:
Чего ожидать от Marvel: новый Железный человек, Люди икс и перезапуск вселенной
Чего ожидать от Marvel: новый Железный человек, Люди икс и перезапуск вселенной
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android