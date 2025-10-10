Первый кадр второго сезона «Сорвиголовы: Рождённый заново» — выход в 2026 году

Издание Entertainment Weekly представило первый кадр второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». На нём исполнитель главной роли Чарли Кокс стоит в знаменитом супергеройском костюме.

Фото: Entertainment Weekly/Marvel

Шоу представляет из себя перезапуск и одновременно продолжение высокооценённого сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям, помимо Кокса, вернулись Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Второй сезон «Рождённого заново» стартует в 2026 году. Точной даты пока нет, но её объявят позже. Съёмки продолжения завершились в июне 2025 года. Ранее стало известно, что в продолжении актриса Кристен Риттер вновь вернётся к роли Джессики Джонс. Кроме того, во втором сезоне сыграет звезда серии хорроров «Крик» Мэттью Лиллард.