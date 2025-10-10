«Ужасно»: Chopper — о вылете Team Spirit с ESL Pro League по CS 2

Капитан Team Spirit по CS 2 Леонид chopper Вишняков прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинале ESL Pro League Season 22 от FaZe Clan. После матча игрок коротко высказался в своём телеграм-канале.

Особо нечего говорить. Как-то безвольно даже. Ну, будем фиксить. Всем спасибо, кто болел. Увидимся в Чэнду.

Напомним, Team Spirit уступила FaZe со счётом 0:2 по картам — 9-13 на Nuke и 5-13 на Mirage, завершив выступление на турнире на стадии четвертьфинала. Интересно, что в составе FaZe на EPL S22 выступает Ховард rain Найгард, ранее выведенный из основной пятёрки, но временно вернувшийся в ростер на время турнира.

ESL Pro League Season 22 проходит в Стокгольме с 27 сентября по 12 октября. Призовой фонд чемпионата составляет $ 400 тыс.