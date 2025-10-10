Леди Гага сыграет в фильме «Дьявол носит Prada 2»

Издание Variety сообщило, что в актёрском составе фильма «Дьявол носит Prada 2» произошло пополнение. В продолжении культовой комедии сыграет знаменитая певица и актриса Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»). Кого именно она воплотит на экране, пока неизвестно.

Сюжет сиквела расскажет о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она и заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили.

К главным ролям во второй части также вернутся Мэрил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»). Премьера «Дьявол носит Prada 2» состоится 1 мая 2026 года, спустя 20 лет после выхода оригинальной картины. Режиссёром же вновь выступит Дэвид Френкель.