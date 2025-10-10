Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мы сами в шоке»: Twistzz — о победе FaZe Clan над Spirit на ESL Pro League

Игрок FaZe Clan Рассел Twistzz Ван Далкен подвёл итоги матча против Team Spirit в четвертьфинале ESL Pro League Season 22 по CS 2. Канадский рифлер отметил, что ожидает хорошей игры от своего коллектива, однако признался — результаты команды удивляют даже его самого.

Думаю, мы показали великолепный CS. Люди знают историю этого состава и о «химии» между игроками. Я не удивлён, что мы так хорошо играем, но я шокирован нашими результатами. Team Spirit — очень хорошая команда, поэтому приятно обыграть её.

Игрок также разобрал ход матча, отметив, что FaZe грамотно подготовилась к сопернику:

У Spirit было не очень удачное начало на Nuke. Возможно, она была озадачена тем, как мы играли. Мы действовали совершенно по-другому, если сравнивать с нашей последней встречей на Nuke. На Mirage у нас была полная информация про Spirit. Просто тяжёлая игра для неё.

FaZe Clan обыграла Team Spirit со счётом 2:0 и вышла в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары Team Vitality — FURIA.

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме в LAN-формате без зрителей. Призовой фонд чемпионата составляет $ 400 тыс.