«Мачо и ботан 3» не снимут из-за жадности продюсера

«Мачо и ботан 3» не снимут из-за жадности продюсера
Издание Variety взяло интервью у знаменитого актёра Ченнинга Татума. Он рассказал о судьбе третьей части знаменитой комедийной серии «Мачо и ботан».

По словам артиста, его часто спрашивают о триквеле. Татум заявил о неуверенности в том, что его когда-либо снимут. Всё из-за одного из продюсеров серии фильмов Нила Х. Морица, который запросил слишком большой гонорар. По словам актёра, он, другая звезда серии Джона Хилл, а также постановщики «Мачо и ботан» Фил Лорд и Кристофер Миллер решили просить меньше денег за съёмки ленты, но продюсер продолжает упираться.

Меня спрашивают о «Мачо и ботане 3» больше, чем о любом другом фильме на свете, в котором я когда-либо снимался. Не думаю, что мы когда-нибудь снимем триквел. Проблема в задействованных продюсерах — их гонорар обойдётся в сумму, равную бюджету фильма, если не больше. Причём я, Хилл, Миллер и Лорд снизили свой гонорар, а вот продюсер Нил Х. Мориц просит слишком много. Именно это и губит фильм.

Первая часть комедии «Мачо и ботан» вышла в 2012 году и при бюджете в $ 42 млн собрала свыше $ 200 млн по всему миру. Премьера сиквела состоялась в 2014 году, и он был ещё успешнее оригинала — $ 331 млн мировых сборов при $ 50 млн бюджета.

