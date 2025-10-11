Меган Фокс сыграет аниматроника в хорроре «Пять ночей с Фредди 2»

Издание Variety сообщило, что в актёрском составе хоррора «Пять ночей с Фредди 2» произошло пополнение. В картине сыграет звезда серии фильмов «Трансформеры» Меган Фокс.

Актриса озвучит роль Чики, которая представляет собой жуткого аниматроника-курицу. Именно ей будет противостоять главный герой картины.

«Пять ночей с Фредди 2» выйдет в прокат 5 декабря. Вторая часть продолжит события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты развернётся спустя год после финала первой части. Главные роли вновь сыграли Джош Хатчерсон («Голодные игры»), Элизабет Лэил («Однажды в сказке») и Пайпер Рубио («Ради всего человечества»).