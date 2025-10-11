«Я большой фанат игры»: Глен Пауэлл хочет сыграть в фильме по Clair Obscur: Expedition 33

Издание IGN взяло интервью у звезды фильмов «Кто угодно, кроме тебя» и «Топ Ган: Мэверик» Глена Пауэлла. Он рассказал об игре, в экранизации которой он хотел бы сыграть.

По словам актёра, он стал большим фанатом нашумевшей Clair Obscur: Expedition 33. Он заявил, что готов сыграть в фильме по этой игре, если его когда-нибудь соберутся снимать.

Я стал большим фанатом Clair Obscur: Expedition 33. Если бы по этой игре начали снимать фильм, то я был бы очень заинтересован, чтобы сыграть в нём.

Релиз Clair Obscur: Expedition 33 состоялся 24 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass. На агрегаторе Metacritic у игры 93 балла от критиков и 97 баллов от геймеров — это один из самых высокооценённых игровых проектов 2025 года.