Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 12
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Battlefield 6 стала самой успешной игрой EA в Steam

Battlefield 6 стала самой успешной игрой EA в Steam
Аудио-версия:
Комментарии

Шутер Battlefield 6 бьёт рекорды по популярности. В день релиза, 10 октября, онлайн проекта в Steam превысил 740 тыс человек.

Фото: SteamDB.info

Таким образом, игра стала самым популярным проектом компании Electronic Arts на платформе. Для сравнения: королевская битва Apex Legends достигала только 624 тыс пользователей онлайн, а кооперативный Split Fiction — 259 тыс. Новый шутер также обгоняет по популярности предыдущие части серии: предыдущим рекордсменом был только Battlefield 5 с 116 тыс онлайн.

События Battlefield 6 разворачиваются в настоящее врeмя и посвящены вымышленному конфликту ЧВК Pax Armata и альянса НАТО, который покинули сразу несколько европейских стран. Создатели игры вдохновлялись в первую очередь Battlefield 3 — одной из самых успешных частей серии, которая вышла в 2011 году и получила очень высокие отзывы от критиков и игроков.

О старте нового шутера EA:
Фото
В Battlefield 6 гигантские очереди — онлайн превысил 450 тысяч человек за 20 минут
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android