Сигурни Уивер обсуждала своё возвращение к роли Рипли в «Чужом»
На фестивале Comic Con в Нью-Йорке выступила звезда серии фильмов «Чужой» и «Аватар» Сигурни Уивер. Она рассказала о своём потенциальном возвращении во франшизу об инопланетном ксеноморфе.

По словам актрисы, её друг Уолтер Хилл написал сценарий, где её героиня Эллен Рипли снова сталкивается с Чужими. Уивер заявила, что сценарий получился отличным и что она даже обсуждала его с компанией Disney.

Уолтер Хилл — мой очень хороший друг, и он написал 50 страниц сценария о том, где сейчас находится Рипли. Это совершенно невероятно. Так что я не знаю, снимут ли подобный фильм, но у меня была встреча с представителями Disney. Я никогда не чувствовала необходимости снова играть эту роль. Я всегда говорила: «Пусть она отдохнёт». Но то, что написал Уолтер, кажется мне настолько правдивым. Это история об обществе, готовом посадить в тюрьму ту героиню, которая пыталась помочь человечеству.

Сигурни Уивер играла Эллен Рипли на протяжении четырёх фильмов франшизы «Чужой» — с 1979 по 1997 год. Она также должна была снова вернуться к знаменитой роли в новой картине от режиссёра «Района № 9» Нила Бломкампа, но проект отменили.

О другом проекте про ксеноморфа:
Что нужно знать про второй сезон сериала «Чужой: Земля»
