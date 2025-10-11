Джеймс Кэвизел не сыграет Иисуса в фильме «Страсти Христовы 2» Мела Гибсона

Издание The Hollywood Reports поделилось деталями обеих частей фильма «Воскрешение Христа» — продолжение знаменитой ленты «Страсти Христовы» от режиссёра Мела Гибсона. В сиквеле к роли Иисуса не вернётся актёр Джеймс Кэвизел, который исполнял его в оригинале.

По данным портала, в проекте также не будет Моники Беллучи, которая играла Марию Магдалину в первом фильме. Кто именно заменит актёров, пока неизвестно.

Обе части «Воскрешения Христа» станут продолжением оригинальной ленты 2004 года. События картин развернутся после смерти Иисуса. С 2016 года Гибсон усердно работал над сценарием вместе со своим братом Доналом и сценаристом «Храброго сердца» Рэндаллом Уоллесом. Премьера первой состоится 26 марта 2027 года, вторая выйдет через 40 дней — 6 мая 2027 года.