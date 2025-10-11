PGL отменил турнир по CS 2 в августе 2026 года из-за пересечения с Esports World Cup

Турнирный оператор PGL объявил об отмене запланированного на 6-16 августа 2026 года чемпионата по Counter-Strike 2. Причиной стало пересечение дат с другим крупным соревнованием — Esports World Cup 2026, который пройдёт с 10 по 23 августа.

В официальном заявлении PGL отметил, что его график был опубликован ещё в марте 2024 года, несмотря на это, другой организатор анонсировал мероприятие в тот же период.

Esports World Cup 2026 по CS2 соберёт 32 команды (вдвое больше, чем в 2025 году) и предложит призовой фонд в $ 2 млн. Формат включает дни для медиа, перелёты и сам турнир.

Ранее, в сентябре 2025 года, генеральный директор PGL публично жаловался на недобросовестную конкуренцию, заявив, что некоторые турнирные операторы намеренно назначают события на те же даты, что и у PGL, а также оказывают давление на команды, решившие участвовать в чемпионатах компании.